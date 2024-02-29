خالد الصاوي يكشف لـ"الدستور" كواليس دوره في "صدفة": متزوج من سلوى خطاب

مسلسلات رمضان 2024

أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته للمشاركة في مسلسل "صدفة" للنجمة ريهام حجاج، مؤكدًا أنه بمجرد قراءة السيناريو الذي عُرِض عليه وافق على الفور دون تردد خصوصًا أن الشخصية مختلفة عن غيرها من الأعمال السابقة.

وعن شخصيته التي يجسدها في مسلسل "صدفة"، تابع الصاوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "سألعب شخصية مصفف شعر، اسمه فؤاد مهران، ومن الطريف إني هكون أصلع، وهذه الشخصية لم أجسدها من قبل، وهو الذي حمسني، كما أنني سيجمعني عدد من المواقف الطريفة مع الفنانة ريهام حجاج ضمن أحداث المسلسل، كما أن القضايا التي سيناقشها المسلسل هامة وتهم جميع الأسرة المصرية".

وأضاف: "فريق العمل القوي والمميز بالإضافة إلى الورق والمخرج سامح عبدالعزيز الذي كان سببًا رئيسيًا في مشاركتي في المسلسل، وكواليس العمل جميعها تملؤها الضحك والتعاون بيننا وهذا سيكون واضحًا على الشاشة للجمهور".

وتوقع الفنان خالد الصاوي أن يجذب المسلسل الجمهور عبر الشاشات بمجرد عرض أولى حلقاته عبر شاشات التليفزيون بسبب القضايا التي يناقشها بشكل لذيذ ومختلف، متوجهًا بالشكر إلى شركة الإنتاج التي وفرت كافة سبل الراحة من أجل استكمال التصوير وتذليل جميع العقبات.

قصة مسلسل "صدفة"

يدور مسلسل "صدفة" حول شخصية الفنانة ريهام حجاج التي تقع في بعض الأزمات بسبب تطفلها، بالإضافة إلى أنها تحاول أن تحل مشاكل الطلاب الذين تدرس لهم مادة التاريخ وهم في سن المراهقة.

أبطال مسلسل صدفة