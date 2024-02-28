الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| علاء خالد يكشف لـ"الدستور" عن شخصيته في مسلسل صدفة

علاء خالد
علاء خالد

كشف الفنان الشاب علاء خالد، عن شخصيته ضمن أحداث مسلسل صدفة ، قائلا إنه سيكون أقرب الطلاب إلى قلب المعلمة صدفة التي تلعبها الفنانة ريهام حجاج، متابعًا: دوري هو طالب اسمه نبيل خالد عباس، ورشحني له المخرج محمد محي حيث أنني عملت معه في مسلسل "حدوتة منسية".

 

تفاصيل شخصية علاء خالد في مسلسل صدفة 

وتابع خالد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "حققت حلمي بعملي مع الفنانة ريهام حجاج في صدفة، أنا بكون أقرب طالب لصدفة وهو شاب مهذب ومنطوي جدًا ووالده متوفي وبيحب المذاكرة والدراسة وبيطلع من الأوائل دائمًا وتربطه عدد من المواقف مع صدفة نتيجة قرب الشخصيتين لبعض".

وأضاف: "اللوكيشن بالنسبة لي هم عائلتي التانية، وبنكون مبسوطين وإحنا بنصوّر سوا لأننا تربط بينا صداقة كبيرة وبينا تفاصيل كتير جدًا خاصًة الفنانة ريهام حجاج، وتعلّمت منهم الكثير خاصًة المخرج العظيم سامح عبد العزيز تعلمت منه الدقة في المواعيد والالتزام بشكل كبير".

وانتهى صنّاع وأبطال مسلسل صدفة من تصوير حوالي 60% من مشاهد الأبطال المقرر عرضها ضمن مسلسل صدفة في شهر رمضان المبارك 2024، حتى يدخل أعمال المونتاج ليتم عرضه عبر قناة الحياة وCBC وDMC والقناة الأولى”، وهذه القنوات تابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

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أحداث مسلسل صدفة

 

تدور أحداث مسلسل صدفة حول الفتاة التي تلعب دورها الفنانة ريهام حجاج واسمها صدفة وهي مدرسة تاريخ تقع في بعض الأزمات بسبب تطفلها بالإضافة إلى أن العمل الفني يناقش مشاكل المراهقة لدي الطلاب وما يمرون به بشكل كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل صدفة 

ويشارك عدد كبير من نجوم الفن في بطولة مسلسل صدفة، بمشاركة الفنانة ريهام حجاج، ويرصد “الدستور” القائمة في سياق السطور التالية.

  • ريهام حجاج
  • خالد الصاوي
  • عصام السقا
  • سلوى خطاب
  • رحاب الجمل
  • فراس سعيد
  • سليم هاني
  • هشام منصور
  • علاء خالد
  • نور إيهاب
  • تامر يسري
  • رشدي الشامي
  • عبير منير
  • جوري بكر
  • رباب ممتاز
  • إبراهيم طلبة
  • أحمد أبو زيد
  • ميار الغيطي
  • يوسف رأفت
  • أشجى خالد
  • كريم ايهاب
  • وردشان مجدي

 

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