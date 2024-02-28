الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024|عصام السقا: أجسد دور شاب جدع وابن بلد في "صدفة"

عصا السقا
عصا السقا

يواصل الفنان عصام السقا تصوير مشاهده في مسلسل صدفة حيث انتهي من تصوير نحو 50% من مشاهده في العمل الفني المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024:"لم يكن هذه المرة هي الأولى التي أعمل فيها مع الفنانة ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز وهذا ما جعلني أوافق على الدور فورًا".

عصام السقا يتحدث عن دوره في مسلسل صدفة 

تابع عصام السقا، لـ"الدستور":"بلعب دور طارق الحسيني وهو سيكون واد جدع وابن بلد وبيحاول يكون المنقذ دائمًا لريهام حجاج اللي هي صدفة في المسلسل، وأعمل مهندس، وتربطني بيها عدد من المواقف".

أضاف: "الدور هذه المرة سيكون مفاجئة كبيرة للجمهور واتمني من الله أن يكلل عملنا بالنجاح والتوفيق خاصًة أننا بنكثف ساعات العمل للتصوير والانتهاء منه قبل عرضه في شهر رمضان المقبل، وانا انهيت حوالي 60% من دوري في المسلسل".

وعن التعاون مع سامح عبد العزيز، قال:"حقيقي مخرج زي ما الكتاب بيقول، متمكن من أدواته، بيساعد الممثل يطلّع أحسن ما عنده، وبيكتشف إمكانيات الممثل اللي معاه ودا يخليك بتحب الشغل وتضغط على نفسك عشان تعمل الدور مظبوط جدًا".

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد أبو زيد لـ"الدستور": فكرة مسلسل صدفة "ميكس بين الكوميديا والدراما"

مسلسلات رمضان 2024.. الانتهاء من تصوير 60% من مشاهد "صدفة"

صُناع وأبطال مسلسل صدفة: يناقش مشاكل الطلاب بـ«شكل خفيف»

أبطال مسلسل صدفة 

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في بطولة مسلسل صدفة، بمشاركة ريهام حجاج، ويرصد “الدستور” القائمة في سياق السطور التالية.

  • ريهام حجاج
  • خالد الصاوي
  • عصام السقا
  • سلوى خطاب
  • رحاب الجمل
  • فراس سعيد
  • سليم هاني
  • هشام منصور
  • علاء خالد
  • نور إيهاب
  • تامر يسري
  • رشدي الشامي
  • عبير منير
  • جوري بكر
  • رباب ممتاز
  • إبراهيم طلبة
  • أحمد أبو زيد
  • ميار الغيطي
  • يوسف رأفت
  • أشجى خالد
  • كريم ايهاب
  • وردشان مجدي
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مسلسلات رمضان 2024.. أحمد أبو زيد لـ"الدستور": فكرة مسلسل صدفة "ميكس بين الكوميديا والدراما"

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القنوات الناقلة لمسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج

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