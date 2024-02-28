مسلسلات رمضان 2024.. أحمد أبو زيد لـ"الدستور": فكرة مسلسل صدفة "ميكس بين الكوميديا والدراما"

كشف الفنان أحمد أبو زيد، عن مشاركته في مسلسل "صدفة" التي جاءت من خلال ترشيح الفنانة ريهام حجاج والمنتج الفني صبري السماك له ليكون ضمن أبطال العمل، متابعًا: "أنا وافقت من غير ما أفكر لحظة لأن الورق حلو جدًا ودراما لايت –دراميديا-، وهي ميكس بين الكوميديا والدراما، والورق تأليف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز وانا أحب اشتغل معاهم".

أحمد أبو زيد: فكرة مسلسل صدفة مختلفة

وتابع أبو زيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "انا بعمل شخصية اسمها دلعها صاصا واسمه صلاح والناس كلها في العمل بتقولي صاصا، وابن رحاب الجمل وخالتي هتكون صدفة في المسلسل اللي بتلعب دورها الفنانة ريهام حجاج، وضمن أحداث العمل الفني بقع أنا وصدفة في شوية نقر ومشاكل، بنشيل بعض فيها، وعامل دويتو مع الفنانة رحاب ممتاز".

وأضاف: "صاصا أصلًا بيدرس في كلية تربية رياضية وحلمه يكون صاحب جيم، واحنا من طبقة متوسطة، وصحابي وأخواتي والناس في المنطقة كانوا سبب في إلهامي لتحضيري للشخصية وصورت حوالي 60% من دوري"، متمنيًا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور وقت عرضه في الشهر الكريم.



أبطال مسلسل صدفة

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في بطولة مسلسل صدفة، بمشاركة الفنانة ريهام حجاج، ويرصد “الدستور” القائمة في سياق السطور التالية.

ريهام حجاج

خالد الصاوي

عصام السقا

سلوى خطاب

رحاب الجمل

فراس سعيد

سليم هاني

هشام منصور

علاء خالد

نور إيهاب

تامر يسري

رشدي الشامي

عبير منير

جوري بكر

رباب ممتاز

إبراهيم طلبة

أحمد أبو زيد

ميار الغيطي

يوسف رأفت

أشجى خالد

كريم ايهاب

وردشان مجدي

يٌجدر الإشارة إلى أنه شارك في إنتاج هذا المسلسل شركة فانتدج برودكشن، والمنتج الفني صبري السماك، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة.