مسلسلات رمضان 2024| كواليس تصوير شخصية علاء خالد في "صدفة" (خاص)

يواصل الفنان الشاب علاء خالد، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل “صدفة” المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهم “الحياة وCBC وDMC والقناة الأولى”، ومن بطولة النجمة ريهام حجاج وخالد الصاوي وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز.

وحصلت “الدستور” على صور خاصة من تصوير مسلسل “صدفة” لشخصية الفنان علاء خالد التي يجسدها ضمن أحداث العمل الفني، حيث سيلعب دور نبيل وهو طالب في المدرسة التي تعمل بها المدرسة صدفة التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي.. والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوي خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوة الشابة الجديدة.

وانتهى صنّاع وأبطال مسلسل صدفة من تصوير حوالي 60% من مشاهد الأبطال المقرر عرضها ضمن مسلسل صدفة في شهر رمضان المبارك 2024، حتى يدخل أعمال المونتاج ليتم عرضه عبر قناة الحياة وCBC وDMC والقناة الأولى”، وهذه القنوات تابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صدفة

ستدور أحداث مسلسل صدفة حول الفتاة التي تلعب دورها الفنانة ريهام حجاج واسمها صدفة وهي مدرسة تاريخ تقع في بعض الأزمات بسبب تطفلها بالإضافة إلى أن العمل الفني يناقش مشاكل المراهقة لدي الطلاب وما يمرون به بشكل كوميدي اجتماعي.

قنوات عرض مسلسل صدفة

يعرض مسلسل “صدفة” الذي يخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج، عبر 4 قنوات، وهي: “الحياة وCBC وDMC والقناة الأولى”، وذلك ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل.

وكانت منصة “Watch it” الرقمية قد روجت لمسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للنجمين وعلقت: "ظهور جديد لـ صدفة في شهر رمضان ".

جانب من كواليس مسلسل صدفة

جانب من كواليس مسلسل صدفة

جانب من كواليس مسلسل صدفة

جانب من كواليس مسلسل صدفة

جانب من كواليس مسلسل صدفة

جانب من كواليس مسلسل صدفة

جانب من كواليس مسلسل صدفة