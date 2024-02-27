الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| مصادر تكشف لـ الدستور تفاصيل جديدة عن صدفة ريهام حجاج

كواليس تصوير صدفة
كواليس تصوير صدفة

يواصل أبطال وصنّاع مسلسل “صدفة” التصوير على قدمٍ وساق، للانتهاء من تصوير عدد كبير من المشاهد قبل دخول شهر رمضان المبارك 2024، من بطولة الفنانة  ريهام حجاج، والفنان خالد الصاوي، والفنان عصام السقا، وسلوي خطاب وعدد كبير من النجوم الشباب، ومن تأليف أيمن سلامة، تحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز.

وكشفت مصادر مطلعة من داخل  لوكيشن تصوير مسلسل “صدفة” عن أماكن التصوير التي تواجد فيها أبطال العمل للانتهاء من تصوير المسلسل الذي يحمل اسم البطلة ذاتها، حيث تواجدوا داخل منطقة العمرانية وأبو رواش وستوديو مكة، وعدد كبير من المناطق في مدينة القاهرة.

الانتهاء من تصوير 60% من مسلسل صدفة

وانتهي صنّاع وأبطال مسلسل صدفة من تصوير حوالي 60% من مشاهد الأبطال المقرر عرضها ضمن مسلسل صدفة في شهر رمضان المبارك 2024، حتى يدخل أعمال المونتاج ليتم عرضه عبر قناة الحياة وCBC وDMC والقناة الأولى”، وهذه القنوات تابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صدفة

ستدور أحداث مسلسل صدفة حول الفتاة التي تلعب دورها الفنانة ريهام حجاج واسمها صدفة وهي مدرسة تاريخ تقع في بعض الأزمات بسبب تطفلها بالإضافة إلى أن العمل الفني يناقش مشاكل المراهقة لدي الطلاب وما يمرون به بشكل كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل صدفة

يتكون فريق عمل مسلسل صدفة من نخبة من نجوم الفن والتالي أسماؤهم:

  • ريهام حجاج
  • خالد الصاوي
  • عصام السقا
  • سلوى خطاب
  • رحاب الجمل
  • فراس سعيد
  • سليم هاني
  • هشام منصور
  • علاء خالد
  • نور إيهاب
  • تامر يسري
  • رشدي الشامي
  • عبير منير
  • جوري بكر
  • رباب ممتاز
  • إبراهيم طلبة
  • أحمد أبو زيد
  • ميار الغيطي
  • يوسف رأفت
  • أشجى خالد
  • كريم ايهاب
  • وردشان مجدي

يجدر الإشارة إلى أنه شارك في إنتاج هذا المسلسل شركة فانتدج برودكشن، والمنتج الفني صبري السماك، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة.

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