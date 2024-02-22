دراما رمضان 2024|عصام السقا: سعيد بردود الأفعال على الأجزاء السابقة

يلعب الفنان عصام السقا دور الأستاذ في مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز 3، استكمالاً لدوره في المسلسل منذ الجزء الأول، معربًا عن سعادته الكبيرة لوجوده في هذا العمل التاريخي الكبير والهام المتمثل في اسم "يحيي وكنوز".

تابع السقا، لـ"الدستور": "أنا أؤدي دور الناصح في المسلسل للطفلين يحيي وكنوز ضمن حلقات المسلسل وأؤدي معهما بعض المغامرات، ومصدر المعلومات للبطلين".

وأشار عصام السقا إلى أنه سعيد لكونه عنصر أساسي وهو الأستاذ في أول فيلم أنيميشن قوى يتحدث بمعلومات موثقة صحيحة للجميع، مشيرًا إلى أن الأجزاء الجديدة من المسلسل يعتبر بمثابة تحدي كبير خاصًة بسبب تعلق الجمهور بالعمل الفني الذي أصبح مصدر معلومات بشكل سلس دون وجود أي تعقيدات.

أضاف: "الحمد لله على رأي الجمهور الذي أشاد بالأجزاء التي عرضت وحقيقي مبسوط جدًا برد الفعل الذي يحفزنا على الاستمرارية".

مسلسل "يحيي وكنوز"

تمكن "يحيي وكنور" من أن يناقش التاريخ بشكل مختلف، وذلك من خلال تقديمه سيرة عدد من أهم ملوك مصر، منهم مينا موحد القطرين ورمسيس الثالث كما أن العمل يقدم دراما بشكل مختلف أهمها كيف حماية الأجيال القادمة من تزييف التاريخ وسرقته وهى الفكرة التي تتخطى سرقة الآثار في الوقت نفسه يعطي مسلسل "يحيي وكنور" العديد من النصائح النفسية والاجتماعية للتعامل مع الأطفال المختلفين، ومنهم أصحاب الشخصيات الانطوائية.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، "برومو" الجزء الثالث من مسلسل الأطفال "يحيى وكنوز"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان على فضائيات "المتحدة" بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزآن الأول والثاني.

واستطاع بطلا العمل "يحيى"، الذي يؤدي صوته الطفل إياد يحيى، وشقيقته "كنوز"، التي تؤدي صوتها الطفلة بثينة هاني، أن يحجزا مكانًا في قلوب الأطفال داخل وخارج مصر، ليحصدا النجاح تلو الآخر.