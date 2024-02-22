مسلسلات رمضان 2024|إياد أحمد: "يحيى وكنوز" يعلم التاريخ بشكل سهل وبسيط (خاص)

أعرب الفنان إياد أحمد، الذي يجسد شخصية "يحيي"، ضمن أحداث مسلسل "يحيي وكنوز" الجزء الثالث، عن سعادته الكبيرة، متابعًا، "أنا سعيد جدًا بتواجدي ضمن أبطال عمل فني يتحدث عن الحضارة المصرية العظيمة".

وتابع الفنان إياد أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أنا كنت سعيدا بمجرد ترشيحي لمسلسل يحيى وكنوز، لأنه بيتكلم عن التاريخ، وأنا بحب التاريخ جدًا، بالإضافة إلى أنه ساعد ناس كتير جدًا على معرفة تاريخهم ويتعلموا بشكل سلس وبسيط".

أضاف: "التعليقات التي جاءت على الأجزاء الماضية جميعها كانت إيجابية وناس كتير منهم كِبار وليس أطفالا فقط تعلموا الكثير عن حضارة مصر، وأنا كمان عرفت حاجات كتير من مسلسل يحيي وكنوز عن حضارة مصر وأسماء ملوك كثيرة، والدراما بتوصل المعلومة افضل من الكتب، لذا أنا من محبي المسلسل بجانب أنني بطل فيه".

مسلسل "يحيي وكنوز"

تمكن مسلسل "يحيي وكنور" من أن يناقش التاريخ بشكل مختلف، وذلك من خلال تقديمه سيرة عدد من أهم ملوك مصر منهم مينا موحد القطرين ورمسيس الثالث، كما أن العمل يقدم دراما بشكل مختلف أهمها كيف حماية الأجيال القادمة من تزييف التاريخ وسرقته، وهي الفكرة التي تتخطى سرقة الآثار، في الوقت نفسه يعطي مسلسل "يحيي وكنور" العديد من النصائح النفسية والاجتماعية للتعامل مع الأطفال المختلفين، ومنهم أصحاب الشخصيات الانطوائية.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، «برومو» الجزء الثالث من مسلسل الأطفال «يحيى وكنوز»، المقرر عرضه خلال شهر رمضان على فضائيات «المتحدة»، بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزآن الأول والثاني.

واستطاع بطلا العمل «يحيى»، الذي يؤدي صوته الطفل إياد يحيى، وشقيقته «كنوز»، التي تؤدي صوتها الطفلة بثينة هاني، أن يحجزا مكانًا في قلوب الأطفال داخل وخارج مصر، ليحصدا النجاح تلو الآخر.

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