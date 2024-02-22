الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. كيف يواجه مسلسل "يحيى وكنوز 3" محاولة تغيير الهوية

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل "يحيي وكنور3"

يعرض الموسم الثالث من مسلسل"يحيي وكنوز" في رمضان هذا العام 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعد "يحيي وكنور" صناعة مصرية بأعلى جودة، واستطاع جذب الأطفال وأن يحببهم في الحضارة المصرية العريقة.

ماذا يقدم مسلسل "يحيي وكنور3"؟

تمكن مسلسل "يحيي وكنور" أن يناقش التاريخ بشكل مختلف، وذلك من خلال تقديمه سيرة عدد من أهم ملوك مصر منهم مينا موحد القطرين ورمسيس الثالث، كما أن العمل يقدم دراما بشكل مختلف أهمها كيف حماية الأجيال القادمة من تزييف التاريخ وسرقته، وهي الفكرة التي تتخطى سرقة الآثار، في الوقت نفسه يعطي مسلسل "يحيي وكنور" العديد من النصائح النفسية والاجتماعية للتعامل مع الأطفال المختلفين، ومنهم أصحاب الشخصيات الانطوائية.

ماذا قال مؤلف مسلسل  "يحيي وكنور3" عنه؟

وعن المسلسل قال محمد العدلي، مؤلف المسلسل إنه يكتب لأول مرة مسلسل للأطفال مستغلًا التطور التكنولوجي الحادث وبدأ التفكير في المسلسل منذ عامين، لافتًا إلى أن أغلب مسلسلات الأطفال كانت تقدم في شكل أكاديمي يحتاج لشكل كبير يشرح للأطفال أثناء مشاهدتهم العمل معه.

وأضاف "العدلي" خلال إحدى البرامج الإذاعية، أن  مسلسل "يحيي وكنور" هو عمل "دمه خفيف" ولكنه ليس تافهًا، ولا يقدم مادة تاريخية بأسلوب معقد، بل أنه قد تم بناء الشكل الدرامي له من أجل عرض الحضارة المصرية بشكل بسيط أمام الأطفال.

وأضاف مؤلف مسلسل "يحيى وكنوز" أنه اعتمد في مسلسله على أكاديمين متخصصين في الحضارة المصرية القديمة وثقوا كل معلومة كذلك شكل الملابس، وأسلوب الكلام عند المصريين القدماء، مبينًا أن الجميع يقول المصريين القدماء وليس الفراعنة، لافتًا أنه يعتمد هذا المسمى بدلًا من الفراعنة لأن نسبة كبيرة تتعامل مع اسم مصر الفرعونية، ولكن الصحيح المصري القديم.

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