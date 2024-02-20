شردي مشيدا بـ"يحيى وكنوز": الطفل هيعرف يدافع عن تاريخ بلده

أشاد الإعلامي محمد شردي، بمسلسل يحيى وكنوز، قائلًا إن مخاطبة الأطفال من ضمن توجهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن إنتاج مسلسلات للأطفال ليس سهلا لا في سياقه ولا رسوماته ولا تحريكه، وهو أصعب كثيرًا من الدراما.

وأردف: "بيتم استخدام التكنولوجيا لتقدم المحتوى على الشاشة بصورة وصيغة وطريقة جاذبة، وتخاطب عقل الطفل، لتقدم له مجموعة أفكار ترسخ ذهنه، وهذا الطفل هو اللي هيعرف يرد ويدافع عن تاريخه وتاريخ بلده".

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