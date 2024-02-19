الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغًا عن حادث فى البحر الأحمر

الحوثيون
الحوثيون

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغًا عن حادث على بعد 90 ميلًا بحريًا غربي جازان بالسعودية، وفقًا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن الحوثيون عن أنهم هاجموا سفينتين أمريكيتين في خليج عدن، وفقًا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أصابوا سفينة بريطانية بصاروخين باليستيين

بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن أنه تم إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق تحت سيطرة الحوثيين باتجاه ناقلة بضائع بريطانية، وذلك وفقًا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

البحرية البريطانية جازان حادث القاهرة الإخبارية

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