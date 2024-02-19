الحوثيون: هاجمنا سفينتين أمريكيتين فى خليج عدن

أعلن الحوثيون، عن أنهم هاجموا سفينتين أمريكيتين في خليج عدن، وفقًا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن أنه تم إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق تحت سيطرة الحوثيين باتجاه ناقلة بضائع بريطانية، وذلك وفقًا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أن أحد الصاروخين أصاب السفينة البريطانية وتسبب في حدوث أضرار.