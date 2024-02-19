الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحوثيون: هاجمنا سفينتين أمريكيتين فى خليج عدن

الحوثيون
الحوثيون

أعلن الحوثيون، عن أنهم هاجموا سفينتين أمريكيتين في خليج عدن، وفقًا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أصابوا سفينة بريطانية بصاروخين باليستيين

بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن أنه  تم إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق تحت سيطرة  الحوثيين باتجاه ناقلة بضائع بريطانية، وذلك وفقًا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت  القيادة المركزية الأمريكية، أن أحد الصاروخين أصاب السفينة البريطانية وتسبب في حدوث أضرار.

الحوثيون سفينتين أمريكيتين القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية خليج عدن

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