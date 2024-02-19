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توك شو

مؤرخ يكشف 3 محاذير في التعامل مع قصة "الحشاشين"

الحشاشين
الحشاشين

قال الدكتور محمد الشافعي الكاتب والمؤرخ، إنه عند مشاهدة قصة الحشاشين في عمل درامي، لابد من فهم 3 محاذير، أولها أننا أمام قضية سياسية وليست دينية، وثانيا أن هناك فرق بين الدين السماوي بكل ما لديه من سلام ومحبة وبين بعض أتباع هذه الأديان الذين انحرفوا عن مباديء الأديان، وثالثًا أن ليس كل من تعلم يبقى عالم.

ولفت الشافعي، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" على قناة "دي إم سي"، إلى أن حسن الصباح مؤسس فرقة الحشاشين، كان متحصل على العلم، لكنه انحرف بعلمه، منوهَا إلى أن أغلب أعضاء الجماعات الإرهابية خريجي كليات علمية.

وكشف، أن أبرز الاغتيالات التس قامت بها فرقة الحشاشين، هو اغتيال  نظام الملك، الخليفة العباسي المسترشد، واغتالوا حاكم غربي اسمه كونراد دى مونفيرا.

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