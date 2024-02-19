الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فتح لـ"القاهرة الإخبارية": أى هجوم للاحتلال على رفح الفلسطينية سيؤدى لمجازر دامية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

قال عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إن أمريكا تدرك أن أي هجوم للاحتلال على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مجازر دامية ضد المدنيين.

ولفت المتحدث باسم حركة فتح، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن أمريكا لا تريد تستخدم الفيتو مرة أخرى، خاصة أن دولة الاحتلال وصلت في جرائمها إلى مرحلة وضعتها في قفص الاتهام، وهذه القضية تتصل بالأمريكان الذين زودوا الاحتلال بالأسلحة التي تستخدم في مجازر الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وأردف: "أمريكا لا تريد تصوت بالفيتو في هذا الوقت الحساس، بعد أن وصلت المجزرة لمرحلة متقدمة، لذا المسودة التي تقدمها في مجلس الأمن لأنها تستبق أي مشروع وتقدم مشروعًا قريب من توجهات دولة الاحتلال ويرضي دولة الاحتلال".

وتابع: "نتمنى أن يتجه الأمر نحو وقف شامل، وليس وقفًا مؤقتًا، لكن أمريكا تتحدث عن وقف مؤقت وهذا ينسجم مع هدنة مؤقتة، ثم يستكمل نتنياهو عدوانه على الشعب الفلسطيني".


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