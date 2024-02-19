الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دراما رمضان 2024.. أحمد فهيم يكشف كواليس شخصيته في مسلسل فراولة: "هيبسط الناس"

أحمد فهيم
أحمد فهيم

تحدث الفنان أحمد فهيم، عن كواليس مسلسل فراولة، والذي يشارك فيه في سباق دراما رمضان 2024، بطولة الفنانة نيللي كريم.

 

وقال فهيم، في مداخلة لبرنامج "السفيرة عزيزة" على قناة "دي إم سي": "نتمنى نقدم حاجة تبسط الناس وتضيف لهم، لأننا محتاجين ننبسط، نأمل العمل يكتب له النجاح، نبذل كل جهدنا لنبسط الجمهور"، ولفت إلى أن المسلسل كوميدي، ويقدم من خلاله شخصية جديدة.

وعن انتقاله من دور سيد في مسلسل جعفر العمدة، لدور كوميدي في مسلسل فراولة، قال أحمد فهيم، إن الممثل لا يخشى تقديم أي دور، والممثل لو خاف يشتغل أي عمل آخر غير التمثيل، مردفا: "وظيفتي أقدم كل الأنماط في المجتمع".

وكشف سبب مشاركته في المسلسل، قائلا: "مقدرش أرفض مسلسل بطولة نيللي كريم، مع احترامي لكل الأساتذة نيللي كريم نجمة كبيرة لي شرف اشتغل معها، والشركة المنتجة، والمخرج، كل العناصر شجعتني أعمل حاجة زي كده".

 

ولفت إلى أن مسلسل فراولة كوميدي من 15 حلقة، ويقدم من خلاله شخصية كوميدية مقسومة نصفين، نصف حالته صعبة، والنصف الآخر مختلف.

 

وعن رأيه في تقديم مسلسلات مكونة من 15 حلقة، قال فهيم، إن المسلسلات 15 حلقة، لا تستغرق وقتًا كبيرًا في التصوير، ويكون ضغط العمل أقل، مردفا: "نصور براحتنا، معندناش ضغط مثل تصوير 30 حلقة، بأعتبرها جرعة أنتي بيوتيك مفيهاش ملل، وفتحت باب رزق في مجال الدراما، تجربة مهمة أثبتت نجاحها، وباب رزق لكل صناع الدراما".

 

 

فريق عمل مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

 

 

 

 

فراولة مسلسل فراولة أحمد فهيم نيللي كريم السفيرة عزيزة جعفر العمدة

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