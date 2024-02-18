الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الجثث تغزو شوارع فرنسا تنديدًا بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة (صور)

الجثث تغزو شوارع
الجثث تغزو شوارع فرنسا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات خاصة من تظاهرات في مدينة مارسيليا الفرنسية، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الجثث تغزو شوارع فرنسا 

وأظهرت اللقطات جثثًا ملقاة في الشارع، في مشهد تمثيلي لضحايا العدوان الإسرائيلي، ضمن الفاعلية التي نظمها حقوقيون فرنسيون.

 

وقال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية، إنه كانت هناك توأمة بين مارسيليا ويافا الإسرائيلية أعلن الأسبوع الماضي التوقف عن التوأمة، دعمًا لشعب غزة، ورفعوا شعارات لا للفصل العنصري ولا للإبادة الجماعية.

 

ولفت، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه كانت هناك مطالبات شعبية في فرنسا بوقف الاعتداءات في غزة، والجمعيات الحقوقية طالبت حكومة نتنياهو المتطرفة بوقف المذابح التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني.

 

الجثث تغزو شوارع فرنسا 

وأوضح شقير أن مدينة مارسيليا نموذج للدول الفرنسية الكبرى، وأن هذه التظاهرات أتت بنتائجها، حيث ترفض فرنسا توسيع الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى لا تتحول لحرب إقليمية في المنطقة.

 

وكشف مراسل القاهرة الإخبارية أن هذه التظاهرات لا تحظى بدعم كبير من قبل الإعلام الفرنسي، وأن قلة قليلة من الإذاعات تغطي المظاهرات على استحياء.

 

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غزة إسرائيل مارسيليا تظاهرات فرنسا يافا توأمة

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