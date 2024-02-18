الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث فى الشئون الإسرائيلية: أمريكا تصر على استمرار الحرب بغزة

غزة
غزة

وأضاف أمير مخول، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أن الإدارة الأمريكية مصرة على منع وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة، وتقوم بتوفير الغطاء الدبلوماسي لها، ومنع تمرير المشروع الجزائري في الأمم المتحدة في مجلس الأمن، ومصممة على استمرار الحرب على قطاع غزة.

ولفتت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن إسرائيل قائمة على عقيدة توسعية استيطانية، وأن الإجماع القومي الصهيوني لم يتغير، وهو ضد قيام دولة فلسطينية قبل الحرب وبعدها.

وأردف أن نتنياهو سيقول إن القوى المعارضة له تؤيد دولة فلسطينية حين يحين وقت الانتخابات، لكن الأوهام تتراكم عربيا وعالميا حول البدائل الإسرائيلية، حيث لا يوجد حل سياسي لدى إسرائيل، حتى المعارضة الصهيونية لا تأتي بمشروع سياسي.

وأكد أن الإدارة الأمريكية تتحكم في القرار الإسرائيلي حتى على حكومة نتنياهو لكنها لا تريد ذلك، ولا تتحدث عن دولة بحدود 67. 

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