14 % فاقوا سن 65 عامًا.. كيف تواجه الصين خطر الشيخوخة؟

سياسة الطفل الواحد التي اتبعتها جمهورية الصين لسنوات طويلة، أدت لارتفاع نسب الشيخوخة، مما شكل خطرًا يواجه التنمية الصينية، لانخفاض نسب القادرين على العمل.

وقال الكاتب الصيني شينشن جيرالد، خلال مداخلة ببرنامج "العالم شرقا" على قناة القاهرة الإخبارية، إن 70% من سكان الصين التي لديها أكبر تعداد سكاني، لديهم قدرة على العمل، لكن يظل 14% من هذا التعداد فاقوا سن الـ65 عامًا، وهو رقم كبير جدًا، كما أن العديد من الثقافات تعاني من هذا الأمر.

ولفت إلى أن الصين ألغت سياسة الطفل الواحد لأنهم يريدون حقبة جديدة في الاقتصاد، والصين تشجع على إنجاب طفل ثان وطفل ثالث، لكن المشكلة التي تواجههم ليس فقط زيادة الإنجاب، فالتعداد السكاني الآسيوي له عدة أوجه ليس فقط تشجيع الناس الحصول على أطفال أكبر، وإنما الحالة الاقتصادية والثقافية للأسر مؤثرة وعامل مهم في تفكيرهم في الحصول على أطفال أكثر.

وأردف أن الصين منذ 5 سنوات في دائرة المناقشات حول السيطرة على الأمر وخروج التشريعات لدعم زيادة الإنجاب.