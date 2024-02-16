"أكل التلفزيون".. المخرج وائل إحسان يكشف عن أول صدمة تعرض لها

كشف المخرج وائل إحسان، عن أن علاقته بالتلفزيون بدأت في سن مبكرة جدًا، وهو في عمر 4 سنوات، لكنها مثلت له صدمة حينها.

وقال إحسان، خلال لقائه في برنامج "بالخط العريض" تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب على قناة "الحياة"، إنه انبهر بثلاثي أضواء المسرح وظهورهم على الشاشة الصغيرة، وأن اهتمامه بهم دفعه لأن يضع لهم أرزًا بداخل التلفزيون، ليأكلوا ويكونوا منتعشين عند ظهورهم.

وأضاف: "التلفزيون كان يستغرق وقتا على ما يفتح، من دقيقتين لثلاثة، وفي مرة انتظروا دقيقتين ثلاثة، لم تظهر صورة، التلفزيون مشتغلش، فقلت لهم إنه وضعت لهم أرز عشان لما يجوا لنا يبقوا فايقين، وكانت أول صدمة في حياتي".

وأشار إحسان إلى أنه كان يرغب في أن يكون موسيقيًا، بسبب حبه لموسيقى بليغ حمدي، مردفا: "كنت بحب بليغ حمدي، إحساسه غير طبيعي، في كل لحظة يقول كل حاجة، مع كل مطرب له لون".

وأردف: "كان نفسي أبقى موسيقي، لأنه يعمل وحده، أما المخرج يتعامل مع 70 معضلة، والمخرج لابد أن يكون بين الناس".