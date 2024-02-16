وائل إحسان: عادل إمام رئيس جمهورية التمثيل فى الوطن العربى وهذا سر نجاحه

قال المخرج وائل إحسان، إن العمل مع الفنان عادل إمام كان حلمًا كبيرًا بالنسبة له، لذا شعر بخضة غير طبيعية عندما أخرج له.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "بالخط العريض" تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب على قناة "الحياة"، أن عادل إمام عاش سوبر ستار لفترة ضخمة، وهو النجم الأول، ورئيس جمهورية التمثيل في الوطن العربي مقارنة بمن قبله ومن بعده.

وروى كواليس حديث دار بينه وبين عادل إمام، قائلًا: "قال لي شفت أفلامك وأنت جامد جدًا، فيك حاجة من فطين عبدالوهاب، الكلام خضني، وهو قال لي لما اتفرجت على "اللي بالي بالك" قلت لمحمد سعد الولد المخرج ده كويس".

وأردف إحسان: "كلامه أثلج صدري، وكنت عايز أدرس هذا العبقري وسبب نجاحه، وتوصلت إلى أن التفاني هو أهم أسباب نجاحه، فكان يكلمني 12 بعد منتصف الليل، ويتأكد إن الشوت حلو، سر نجاحه إحساسه بكل مشهد، يقرأ الجملة مرات عدة، ويعمل بروفات".

وعن نجاحه مع عادل إمام، قال وائل إحسان: "كان نفسي أنجح معه أكثر، وكان فيه فيلم فرقة ناجي عطاالله، أجلوه وقالوا هندخل بفيلم بوبوس".