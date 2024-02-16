هل يمكن أن تتوقف الحروب الدائرة فى أوكرانيا وغزة قريبًا؟

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إن الحروب الدائرة حاليًا، لا يتوقع توقفها في المستقبل القريب، خاصة الحرب في أوكرانيا، طالما أن الغرب يغذيها، ويحاول جعل أوكرانيا مستنقعًا لروسيا كما كانت أفغانستان مستنقعًا لأمريكا.

ولفت خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" تقديم الإعلامية رانيا هاشم، على قناة "الحياة"، إلى أنه منذ حرب أوكرانيا، شاهدنا الاقتصاد العالمي يتأثر، وسلاسل الإمداد تأثرت، خاصة أن روسيا وأوكرانيا من أكثر الدول التي تمد العالم بالحبوب.

أما بالنسبة للحرب على غزة، أشار سلامة، إلى أن المستفيد من هذه الحرب، إيران التي توجه رسائل أنها موجودة في المنطقة لديها أذرع خارجية تستطيع أن تلحق الضرر، وروسيا تم تخفيف الأعباء عن كاهلها من غزوها لأوكرانيا، فلم نعد نسمع عن تأثير الأزمة الأوكرانية، بل باتت روسيا تكيل الاتهامات للولايات المتحدة والغرب بشأن تواطؤهم مع إسرائيل.