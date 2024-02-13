رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى: مصر لم تغلق معبر رفح ثانية واحدة

قال الدكتور محمد أبوسمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن ما قامت به مصر منذ السابع من أكتوبر يستحق من الأمة العربية والشعب الفلسطيني، أن يحفظوا للشقيقة الكبرى العظيمة هذا الدور الرئيسي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة": "مصر كانت ومازالت بالنسبة لنا سفينة الإنقاذ، وعاصمة قلوبنا، قدمت الكثير من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، وتعرضت للكثير".

رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: 80% من المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح "مصرية"

وأردف: "أنا أحد من يتابعون حركة رفح سواء حركة الأفراد، أو المساعدات، حقيقة ويقينا لم تغلق مصر المعبر ثانية واحدة، من أغلق المعبر هو العدو الصهيوني، الذي قام بقصف المعبر مرات عديدة، والطريق الواصل بين البوابتين، وقصف البوابة الخارجية".

وأكد أن مصر على مدار الساعة تناضل من أجل إدخال المساعدات وكل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، والقيادة المصرية ضغطت لدى الإدارة الأمريكية لإقناعها بعدم مصداقية الرواية الإسرائيلية، كما ضغطت على الحكومة الإسرائيلية، وعلى كافة التكتلات الإسرائيلية، وقامت مصر بنشاط دبلوماسي هائل في أوروبا، حتى رأينا تبدل المواقف".

وختم بأن 80% من المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح، هي مساعدات مصرية، يقدمها الشعب المصري.