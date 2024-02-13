الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد شردى: مصر لن تسمح لأحد بالمساس بأراض مصرية ولا تهجير الفلسطينيين

محمد شردي
محمد شردي

قال الإعلامي محمد شردي، إن الوحشية الإسرائيلية تقود المنطقة لصراع ومواجهة مباشرة، لكن مصرلن تسمح لأحد بالمساس بأراض مصرية، ولن تسمح لأحد أن يجبر الشعب الفلسطيني على ترك غزة، وضياع القضية الفلسطينية.

وأضاف شردي خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن مصر لن تسمح لأي مخطط تجرى محاولات تنفيذه، ولا محاولة الاقتراب من المدنيين في رفح الفلسطينية، ومحاولة قصفهم بادعاء محاولة الوصول لقيادات حماس، وهو لعب بالنار وقتل للأبرياء.

ولفت شردي، إلى أن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، ومجموعة المتطرفين في حكومة نتنياهو يريدون إشعال المنطقة.

وأشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، الذي يدلي بتصريحات متطرفة، ويحاول أمام العالم يهاجمك، وينتقدك بعنف، هو من وضع مخطط ضرب أسوان والسد العالي لإغراق مصر، وهو الآن من يتحدث عن إحراق غزة.

وأردف: "هؤلاء كلهم مجرمو حرب ستتم محاسبة الجميع أمام محاكم دولية، والتاريخ لن ينسى، والعالم كله يسجل ما يحدث".

وختم: "رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بغباء شديد جدًا، قال لن نسمح بدولة فلسطينية، فيها سلاح ومطارات وتتمتع بحكم وتعمل اتفاقات".

محمد شردي الشعب الفلسطيني الحياة شردي سموتريتش وزير المالية وزير المالية الإسرائيلي ليبرمان

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