الخارجية: اتصالات مستمرة للحيلولة دون تنفيذ عملية عسكرية برفح

قال السفير أحمد أبوزيد، متحدث الخارجية المصرية، إن مصر مستمرة في التواصل مع جميع الأطراف في محاولة للوصول لتهدئة في قطاع غزة "حتى ولو مؤقتة".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" أن الهدنة المؤقتة مهمة لحماية الأرواح والتقاط الأنفاس والبناء على تلك الجهود للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار والنظر إلى المستقبل وإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية.

وأكد أن اتصالات هامة تتم على المستويات الأمنية والسياسية للحيلولة دون القيام بهذه العملية العسكرية واسعة النطاق في رفح: "لا شك أن الأمر خطير، نتابعه بدقة ومصر ستكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات".