عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وطقس شديد البرودة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد استقرارًا في الطقس وارتفاع قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، كما نشهد غدًا الإثنين ارتفاعات ملحوظة بقيم أعلى من المعدلات الطبيعية بـ5 درجات، حيث تكون الأجواء دافئة نهارًا باردة ليلًا.

وأشارت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن الأيام المقبلة تشهد تقلبات جوية، ونشهد يومي الإثنين والثلاثاء نشاطًا للرياح مثيرًا للأتربة، يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ولفتت إلى أنه بداية من مساء الثلاثاء، نشهد تأثير منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ومنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، يؤدي لحالة عدم استقرار في الأحوال الجوية أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وإحساس بالأجواء الشتوية مائلة للبرودة نهارًا شديدة البرودة ليلًا.

وأوضحت أن نشاط الرياح يزيد الإحساس بالبرودة، مع تساقط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية على المناطق الساحلية، وشمال الوجه البحري، وبعض مدن القناة وبعض مناطق سيناء.

ونوهت بأن كميات الأمطار تقل يوم السبت ونشهد تحسنًا في الأحوال الجوية يوم الأحد، ونصحت مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات، كما نصحت السائقين بالقيادة بهدوء تام.