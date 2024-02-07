الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يكشف: متى تعود السلع لسعرها الطبيعى؟

جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن خبراء الاقتصاد يقولون إن عودة السوق لطبيعته بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، سيحتاج وقت.

وأضاف الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن أخطر شئ على الدولار، هو وجود سعرين له، لأن ذلك يؤدي لخسارة تحويلات المصريين في الخارج، وخسارة الموارد الدولارية.

ولفت الباز، إلى أن الحملات  التي شنتها وزارة الداخلية على المضاربين في الدولار،  تزامن معها حملات رقاية على الأسواق.

وأردف: "التجار حسابهم ثقيل يوم القيامة، التاجر عايز يكسب، وحقه يكسب لكن ميبقاش سفاح مع الناس، لكن عملية قهر الدولار ستكتمل وتكون نتائجها جيدة".

 

اقرأ أيضًا 

5 أسباب لتراجع سعر الدولار.. محمد الباز يكشف كواليس "حرب الدولار"

الباز الدولار تراجع سعر الدولار سعر الدولار تحويلات المصريين في الخارج

مواد متعلقة

"الشاهد" يكشف مفاجأة عن أقدم سينما فى مصر وعلاقتها بدار العلوم

"الشاهد" يكشف كواليس قول طالبة لعميد دارالعلوم "لو كان أبوبكر حيا لقتلك"

عميد دار العلوم لـ"الشاهد": "نحن جيل بلا مطرب"

عاجل.. 5 أسباب لتراجع سعره.. محمد الباز يكشف كواليس "حرب الدولار"

الحكومة تكشف سر تراجع سعر الدولار وتزف بشرى سارة للمواطنين

"الوزراء" يكشف حقيقة تعديل تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء في رمضان

خبير يكشف سر صمت نتنياهو عن تطاول بن غفير على إدارة بايدن

ردود الفعل عقب هجوم بن غفير على الإدارة الأمريكية.. "أبو شمسية" توضح

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس