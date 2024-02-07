الباز يكشف: متى تعود السلع لسعرها الطبيعى؟

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن خبراء الاقتصاد يقولون إن عودة السوق لطبيعته بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، سيحتاج وقت.

وأضاف الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن أخطر شئ على الدولار، هو وجود سعرين له، لأن ذلك يؤدي لخسارة تحويلات المصريين في الخارج، وخسارة الموارد الدولارية.

ولفت الباز، إلى أن الحملات التي شنتها وزارة الداخلية على المضاربين في الدولار، تزامن معها حملات رقاية على الأسواق.

وأردف: "التجار حسابهم ثقيل يوم القيامة، التاجر عايز يكسب، وحقه يكسب لكن ميبقاش سفاح مع الناس، لكن عملية قهر الدولار ستكتمل وتكون نتائجها جيدة".

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