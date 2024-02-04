الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ردود الفعل عقب هجوم بن غفير على الإدارة الأمريكية.. "أبو شمسية" توضح

بن غفير
بن غفير

كشفت  دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، ردود الفعل على هجوم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على الإدارة الأمريكية.

وقالت، خلال مداخلة لقناة  القاهرة الإخبارية، إن "بن غفير" تحدث عن أن إسرائيل تنوي إعادة المستوطنين مقابل هجرة طوعية للفلسطينيين وحوافز مالية، وطالب بانعقاد مؤتمر عالمي، للبحث عن دولة تستقبل الفلسطينيين مقابل حوافز مالية، وتمادى وهاجم الإدارة الأمريكية.

ولفتت إلى أنه قارن بين إدارة ترامب وإدارة بايدن، وقال إنه لو كان ترامب الموجود كان سيكون هناك معاملة مغايرة من الدعم الأمريكي لإسرائيل، وأن الإدارة الأمريكية بدلا من أن تقوم بتقديم الدعم لسكان غزة عليها أن تساعد الإسرائيليين. 

ونوهت إلى أن الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية، دفع لشارع الإسرائيلي للمطالبة بحل الحكومة  والذهاب إلى انتخاب حكومة في غضون عامين، لأن الحكومة  الحالية  تبدي أمورها السياسية، على الأمور اليومية وعلى حساب المحتجزين، كما أن هناك خلاف على ترتيب الأولويات، هناك من يرى أن القضاء على حماس هو الأولوية، وأعضاء الحكومة، بين مؤيد ومعارض لإتمام صفقة المحتجزين، إلا أن بنيامين نتنياهو حسم الخلاف بقوله لن نقدم أي أثمان للصفقة، وأن الإفراج عن أسرى فلسطينيين سيكون في متوسط ما تم الإفراج عنه سابقًا، بينما الإعلام العبري يتحدث عن تبادل من 200 إلى 250 أسير فلسطيني مقابل كل محتجز إسرائيلي.

القاهرة الإخبارية القدس بن غفير إسرائيل المستوطنين هجرة

مواد متعلقة

الخارجية الكندية تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

مفاجأة سارة بشأن سعر الفراخ والبيض خلال أسبوع

انتقادات وتبرير.. ما علاقة الضغوط الداخلية بالهجمات الأمريكية على العراق وسوريا؟

مسئول سابق يكشف سر تناقض التصريحات الأمريكية بين عدم التصعيد والاستعداد لهجمات أخرى

الحوثيون: قرارنا بدعم غزة لن يتأثر بالهجوم الأمريكى البريطانى

"حزب الله" يوقع إصابات بين جنود الاحتلال جنوب موقع العباد

البيت الأبيض يكشف عن إجراءات لاستهداف الجماعات المدعومة من إيران

سوليفان: اتفاق الرهائن الذى يوقف القتال بغزة فى مصلحة الأمن القومى الأمريكى

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

هل يعود سعر الدولار للارتفاع بعد الانهيار غير المسبوق فى السوق السوداء؟

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين