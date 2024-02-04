ردود الفعل عقب هجوم بن غفير على الإدارة الأمريكية.. "أبو شمسية" توضح

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، ردود الفعل على هجوم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على الإدارة الأمريكية.

وقالت، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن "بن غفير" تحدث عن أن إسرائيل تنوي إعادة المستوطنين مقابل هجرة طوعية للفلسطينيين وحوافز مالية، وطالب بانعقاد مؤتمر عالمي، للبحث عن دولة تستقبل الفلسطينيين مقابل حوافز مالية، وتمادى وهاجم الإدارة الأمريكية.

ولفتت إلى أنه قارن بين إدارة ترامب وإدارة بايدن، وقال إنه لو كان ترامب الموجود كان سيكون هناك معاملة مغايرة من الدعم الأمريكي لإسرائيل، وأن الإدارة الأمريكية بدلا من أن تقوم بتقديم الدعم لسكان غزة عليها أن تساعد الإسرائيليين.

ونوهت إلى أن الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية، دفع لشارع الإسرائيلي للمطالبة بحل الحكومة والذهاب إلى انتخاب حكومة في غضون عامين، لأن الحكومة الحالية تبدي أمورها السياسية، على الأمور اليومية وعلى حساب المحتجزين، كما أن هناك خلاف على ترتيب الأولويات، هناك من يرى أن القضاء على حماس هو الأولوية، وأعضاء الحكومة، بين مؤيد ومعارض لإتمام صفقة المحتجزين، إلا أن بنيامين نتنياهو حسم الخلاف بقوله لن نقدم أي أثمان للصفقة، وأن الإفراج عن أسرى فلسطينيين سيكون في متوسط ما تم الإفراج عنه سابقًا، بينما الإعلام العبري يتحدث عن تبادل من 200 إلى 250 أسير فلسطيني مقابل كل محتجز إسرائيلي.