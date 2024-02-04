سوليفان: اتفاق الرهائن الذى يوقف القتال بغزة فى مصلحة الأمن القومى الأمريكى

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن اتفاق الرهائن الذي يوقف القتال بغزة في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، مشيرًا إلى أن الكرة في ملعب حـماس فيما يتعلق بالاقتراح حول المحتجزين.

وأكد، خلال تصريحات، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن للفلسطينيين الحق في العودة إلى ديارهم في غزة.

وفيما يتعلق بالهجمات الأمريكية الأخيرة في العراق وسوريا، قال إن أمريكا مستعدة للرد على أي هجمات، وستتخذ أي إجراءات أخرى في المنطقة.

واعتبر أن رد أمريكا على التهديديات كبير ومتناسب، وأن أمريكا تعتقد أن الضربات حققت تأثيرا جيدًا حتى الآن فيما يتعلق بالحد من قدرات الجماعات المسلحة.