السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل الهجوم الأمريكى على سوريا والعراق

القوات الامريكية
القوات الامريكية

كشف ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية، تفاصيل الهجوم الأمريكي على سوريا والعراق، قائلًا إن الهجوم جاء ضمن الرد الأمريكي على استهداف قواعده في الشرق الأوسط.

وأشار، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الهجوم بدأ أثناء تأبين بايدن العسكريين الثلاثة، الذين قتلوا الأسبوع الماضي في هجوم على قاعدة التنف الأمريكية، أعلنت فصائل عراقية مسئوليتها عنه.

ولفت إلى أن مقتل العسكريين الثلاثة ذكر الشعب الأمريكي بعام 2021 عندما قتل عدد من العسكرييين في أفغانستان في مطار كابول، منوهًا إلى أن الرد الأمريكي سيكون على مدار الأيام المقبلة، وستستكمل واشنطن الهجمات التي وصلت لـ85 هدفًا.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تلقت بعض الانتقادات بسبب التأخر في الرد على مقتل العسكريين الثلاثة، وهناك تراشق بين الرئيس الأميكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب، الذي يصرح بأنه لو كان من يحكم ما كان ليحدث أي من هذا.

وأردف أن البيت الأبيض يرد على الانتقادات الموجهة له بالتأخر في الرد أنه كان ينتظر أن يقوم بدراسة الأمر.

3 سيناريوهات للرد الأمريكى على مقتل 3 عسكريين فى هجوم التنف

الهجوم الأمريكى سوريا والعراق الشرق الأوسط الرد الأمريكى العسكريين الثلاثة الادارة الامريكية

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