الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. الباز: مصر خسرت 6 مليارات دولار جراء الحرب فى غزة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن أساس الأزمة الاقتصادية الحالية خارجي، وكلها ضربات خارجة عن إرادة الدولة، حيث تلقينا ضربات عنيفة من كورونا، والحرب الروسية، وحرب غزة.

ولفت الدكتور الباز خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى تقرير صدر عن مركز استراتفور، وهو مركز استراتيجي وأمني،  قريب من المخابرات المركزية الأمريكية، قدر حجم الخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها مصر والأردن ولبنان،  جراء الحرب على غزة، بـ 10.3 مليار دولار.

وأضاف الباز، أن مصر خسرت قرابة  6 مليارات دولار من حرب غزة.

وذكر أن التقرير أشار إلى أن قطاع السياحة أنتج 12% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023، وانخفضت الرحلات الجوية إلى مصر بنسبة 26%، كما أشار التقرير إلى أن 15 ألف شخص في الدول الثلاثة مصر والأرن ولبنان مهددين بفقدان عملهم في الشركات التي أعلن الناس مقاطعتها.

ووصف الدكتور الباز المقاطعة بأنها حركة  صبيانية؛ لأنها ضد شركات مصرية، لافتًا إلى أن إيرادات قناة السويس انخفضت 40 % مقارنة بالعام الماضي؛ بسبب خطر الهجمات الحوثية.

الباز الأزمة الاقتصادية الإخوان المخطط الامريكي البساط احمدي حرب غزة

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