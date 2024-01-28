خبير استراتيجي يكشف أسباب زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني للجزائر

تحدث أحمد ميزاب الخبير الاستراتيجي، عن أسباب زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان للجزائر.

وقال خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن توقيت وسياق الزيارة مهم جدًا، والتوقيت يأتي في ظل أن تطلع الجزائر بدورها كعضو في مجلس الأمن، والتي قامت قبل توليها المقعد غير الدائم بالتنسيق مع المجموعة الإفريقية.

ولفت إلى أن الصوت الجزائري داخل مجلس الأمن صوت داعم، والتعويل على أن تترافع الجزائر لصالح القضية السودانية سيكون مؤثرا.

وأشار إلى أن السياقات الإقليمية المعقدة تشهد العديد من التعقيدات باعتبار السودان ضمن منطقة الساحل التي تشهد تعقيدات، وهناك مجموع أوراق سوف يتم العمل عليها حتى لا تذهب القضية السودانية في مهب الريح أمام التحولات التي يشهدها العالم على مستوى إقليمي ومستوى دولي.

ونوه إلى أن الهدف من الزيارة إحياء المبادرات السياسية التي من شأنها خلق نقطة التقاء بين الأطراف المتصارعة،وذلك يعتمد على السياق والدور الذي يمكن أنه تلعبه الجزائر.