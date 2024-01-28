الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير أردنى سابق يكشف مفاجأة عن استهداف قاعدة أمريكية من الحدود الأردنية

الدكتور محمود الخرابشة
الدكتور محمود الخرابشة

قال الدكتور محمود الخرابشة، الوزير الأردني السابق، إن الحدود الأردنية السورية على الواجهة الشمالية للأردن، منطقة ملتهبة منذ مدة زمنية طويلة، خاصة بعد حرب أوكرانيا عندما انسحبت القوات الروسية من المنطقة، وأصبحت تلك تمركزا لتجمع المليشيات الشيعية والمليشيات الإرهابية.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الأردن يعاني من الميليشيات والقوات المسلحة الأردنية اشتبكت أكثر من مرة مع مجموعات تتاجر في المخدرات، وهذه التنظيمات قامت قبل شهر بمداهمة القوات المسلحة الأردنية على نفس الحدود.

ولفت الخرابشة إلى أن قوات السلاح الجو الأردني ضرب قاعدتين للتنظيمات الإرهابية، وصلت لتهريب المخدرات والمتفجرات عبر المسيرات، وكان هناك اتصالات أردنية سورية لتخفيف حدة وجود التنظيمات.

وأوضح أن التصعيد تزامن مع الحرب التي تُشن على غزة، وكان هناك جواب من الأردن أن التنظيمات الشيعية بإمكانها الدخول من سوريا إلى لبنان، لكنها اختارت استهداف القاعدة الأمريكية من على حدود الأردن في محاولة للعبث بأمن الأردن.

الخرابشة الحدود الأردنية السورية أوكرانيا استهداف القاعدة الأمريكية الأردن

مواد متعلقة

سامح شكرى: تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا فى هذا التوقيت غير مقبول

دلالات استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصين وناورو

البيت الأبيض عن مراجعة عمليات نقل السلاح لإسرائيل: لا تغيير فى سياستنا

أشتية: الهجوم على الأونروا انتقامى لشهادات مسئوليها ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل استهداف حزب الله تجمعًا لجنود الاحتلال بموقع جل العلام

الأطفال يرتجفون.. تفاقم أزمة النازحين فى غزة بسبب سوء أحوال الطقس

قد يؤدي للموت ومشاكل في التبول.. استشاري جراحة يحذر من مخاطر الختان

كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو فى كأس الأمم الإفريقية؟

الأكثر قراءة

الضربة قوية والضحايا بالجملة.. تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية على حدود الأردن

80% من أنفاق «حماس» لم تتضرر.. والحركة تستعيد السيطرة فى بعض مناطق الشمال

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

محمد صلاح يشارك من جديد فى البطولة الإفريقية.. مفاجأة يفجرها أحمد موسى

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة