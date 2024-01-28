وزير أردنى سابق يكشف مفاجأة عن استهداف قاعدة أمريكية من الحدود الأردنية

قال الدكتور محمود الخرابشة، الوزير الأردني السابق، إن الحدود الأردنية السورية على الواجهة الشمالية للأردن، منطقة ملتهبة منذ مدة زمنية طويلة، خاصة بعد حرب أوكرانيا عندما انسحبت القوات الروسية من المنطقة، وأصبحت تلك تمركزا لتجمع المليشيات الشيعية والمليشيات الإرهابية.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الأردن يعاني من الميليشيات والقوات المسلحة الأردنية اشتبكت أكثر من مرة مع مجموعات تتاجر في المخدرات، وهذه التنظيمات قامت قبل شهر بمداهمة القوات المسلحة الأردنية على نفس الحدود.

ولفت الخرابشة إلى أن قوات السلاح الجو الأردني ضرب قاعدتين للتنظيمات الإرهابية، وصلت لتهريب المخدرات والمتفجرات عبر المسيرات، وكان هناك اتصالات أردنية سورية لتخفيف حدة وجود التنظيمات.

وأوضح أن التصعيد تزامن مع الحرب التي تُشن على غزة، وكان هناك جواب من الأردن أن التنظيمات الشيعية بإمكانها الدخول من سوريا إلى لبنان، لكنها اختارت استهداف القاعدة الأمريكية من على حدود الأردن في محاولة للعبث بأمن الأردن.