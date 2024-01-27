القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل استهداف حزب الله تجمعًا لجنود الاحتلال بموقع جل العلام

كشف أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، تفاصيل استهداف حزب الله تجمعًا لجنود الاحتلال بالقرب من مستوطنة شلومي، بعد غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة جنوبي لبنان.

وقال سنجاب، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن عمليات القصف متبادلة على الحدود الجنوبية اللبنانية، حيث أعلن حزب الله تنفيذ 4 عمليات باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية استخدم فيها صواريخ متنوعة، منها صاروخ بركان التي استهدفت موقع جل العلام والعباد في الشمال الإسرائيلي، وعدد من المواقع الإسرائيلية الأخرى، والتي حقق حزب الله فيها إصابة مؤكدة.

ولفت إلى أنه سمع دوي صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية في اتجاه إسرائيل، وبالأمس أعلن 9 عمليات 4 عمليات من القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، و5 من القطاع الغربي أغلبها بعد التاسعة مساء.