الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب ازدهار الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط

الجماعات المسلحة
الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط

تحدث أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن أسباب تحول الحروب في منطقة الشرق الأوسط من حروب نظامية، إلى حروب أحد طرفيها فاعل غير نظامي (الجماعات المسلحة).

وقال خلال لقائه مع الإعلامي ضياء رشوان ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "ETC"، إن  الفاعل غير النظامي هو الفاعل المثير للقلق، وهو ظاهرة ازدهرت في العلاقات الدولية، ظاهرة الفاعلين من غير الدول (الجماعات المسلحة)، ولا يعودون كما يتصور البعض إلى الحرب العالمية الثانية، وإنما كانت موجودة قبل الحرب العالمية الثانية، لكن محدودة. 

ولفت إلى أن الحركة الصهيونية كانت فاعل من غير الدول، عندما اجتمعت للمرة الأولى في بازل وأعلنت إنشاء دولة إسرائيل، ووعد بلفور في 1917 وجه إلى لورد روتشيل وهو فاعل من غير الدول، وليس إلى دولة، منوهًا أن الظاهرة اتخذت أشكالا عديدة، فيها فاعلون لهم أهداف نبيلة كحركات التحرر الوطني، وجماعات إرهابية مثل داعش، ومرتزقة مثل فاجنر.

وأوضح أن الفاعل من غير دول، الأصل فيه ألا يكون له علاقة بالدولة، لكن حزب الله اللبناني  له وضع خاص، لأنه جزء من النظام السياسي اللبناني، لكن في الوقت ذاته حزب الله في سياسته الخارجية لا يتبع ما تمليه عليه الدولة اللبنانية، قام بعمليات مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقام بعمليات في سوريا لصالح بشار الأسد، وكذلك المقاومة الإسلامية في العراق تضرب القواعد الأمريكية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، الحكومة العراقية لا توافق على ذلك، رغم أن الفصائل العراقية يفترض أن تكون جزءً من بنية القوات المسلحة، لكنها تقوم بأشياء مستقلة عن سياسة الدولة.

وعن تضاءل دور الفاعل من غير الدول في دول العالم، عدا منطقتنا،  قال إن أستاذ العلوم السياسية، إن الظاهرة موجودة في المناطق الأقل استقرارا وأقل استقلالية، وبعض الفاعلين نشأ لمواجهة احتلال، فحماس وحزب الله، والحوثيين، كلهم فاعل من غير الدول، والحرب الدائرة في طرفها المناويء لإسرائيل احتكار للفاعلين غير الدول، بينما إسرائيل معها دعم دولي أمريكي بريطاني.

ضياء رشوان الشرق الأوسط حروب نظامية الجماعات المسلحة فاعل غير نظامي

مواد متعلقة

عصام يونس: قرار "العدل الدولية" ينسف الرواية الإسرائيلية

لماذا لم تطلب "العدل الدولية" وقف إطلاق النار صراحة؟.. مفيد شهاب يُفجر مفاجأة

كيف يؤثر قرار العدل الدولية على إسرائيل وجيش الاحتلال؟.. خبير يجيب

حريق فى سفينة تجارية إثر إصابتها بصاروخ جنوب شرقى عدن باليمن

أسامة السعيد: قرار "العدل الدولية" إدانة معنوية واضحة لإسرائيل وسابقة تاريخية

أحدهم ولد في مصر.. أبرز المعلومات عن أعضاء محكمة العدل الدولية

بداية محاسبة إسرائيل.. وزير فلسطينى: قرارات "العدل الدولية" واجبة التنفيذ

وزير فلسطينى يكشف آلية تنفيذ قرارات "العدل الدولية" حال استخدمت واشنطن حق الفيتو

الأكثر قراءة

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رد فعل محمد صلاح وزملائه بعد قرار رحيل كلوب عن ليفربول

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

فيتوريا يبدأ دراسة الكونغو.. ويركز على ترميم الدفاع وإحباط العرضيات

فى ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسنى.. أبرز صفات أنثى الدلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع