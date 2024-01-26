الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عصام يونس: قرار "العدل الدولية" ينسف الرواية الإسرائيلية

عصام يونس
عصام يونس

قال عصام يونس وكيل مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، وعضو الفريق الفلسطيني المشارك في جمع الأدلة مع فريق جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن قرار المحكمة بشأن اتخاذ تدابير لحماية الفلسطينيين تاريخي، وله دلالة فارقة، لأنه يؤكد على دحض الرواية الإسرائيلية.

ولفت خلال مداخلة مع الإعلامي ضياء رشوان ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "ETC"، إلى أن الدفع الرئيسي في المداخلة الإسرائيلية أن المحكمة يجب أن ترفض قبول الدعوى من حيث المبدأ، لكن القرار اليوم يؤكد أن هناك أساس موضوعي وجوهري، أن جريمة الإبادة الجماعية قد تكون ارتكبت، ولابد من اتخاذ إجراءات فورية.

قرار العدل الدولية ينسف الرواية الإسرائيلية 

وأردف: "القرار من حيث المبدأ ينسف الرواية الإسرائيلية ويرفض فكرة عدم اختصاص المحكمة، ويعيد حقوق الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن المحكمة مستقلة وقضاتها مستقلون، حتى لو ينتمون لدول مواقفها الرسمية غير مهتم بقضايا العرب، ودول منها وفرت غطاء لقضايا الاحتلال، لكن الذي قدم أمام المحكمة قطعة فنية، ولم يجنح ناحية العواطف، كما فعل الجانب الإسرائيلي الذي حاول استدرار العواطف.

وأوضح أن جنوب إفريقيا قدمت الدعوى، استنادا إلى مبدأ أساسي في القانون، وهو المعني بحقوق العامة تجاه الكافة، وأنه ليس شرطا أن تكون طرفا في النزاع، وهناك سوابق قضائية، لافتا إلى أن دولة الاحتلال حاولت الدفع أن جنوب إفريقيا ليست ذات صلة، لكن المحكمة قبلت الدعوى.

وأشار إلى أن وفد  جنوب إفريقيا قدم 9 مطالب على رأسها وقف إطلاق النار، والتدابير الإجرائية، والمحكمة لديها تفويض باتخاذ التدابير الإجرائية في حال توفر حد أدنى من الإثبات، مما يريح المحكمة ويسهل عليها بشأن اتخاذ قرارات، والتوصل إلى أن هناك أساسا معقولا للاتهام.

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