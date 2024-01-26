كيف يؤثر قرار العدل الدولية على إسرائيل وجيش الاحتلال؟.. خبير يجيب

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لحماية الشعب الفلسطيني في غزة مهم، لأنه من أعلى منظمة دولية تفصل في النزاعات والصراعات.

قرار محكمة العدل الدولية يحمل إدانة لدولة الاحتلال وأنها خالفت القانون الدولي

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية يحمل إدانة لدولة الاحتلال وأنها خالفت القانون الدولي، لأنه كان من الممكن أن ترفض القضية، وإسرائيل تكمل المجزرة، منوهًا بأن القرار يؤكد أن ما يحدث في غزة خارج عن نطاق الموافقة والإجماع الدولي.

وأضاف أن إسرائيل تستشعر الخطورة، ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو تحدث بمزيد من اليأس، لأنه لا يملك في جعبته إلا القتل.

هل قانونًا هناك ما يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير وإجراءات لحماية الفلسطينيين؟

وقال سنجر، إن إسرائيل بدأت تسلم أن المجتمع كله ضدها، وصانع السياسة في البيت الأبيض سيبدأ العمل فورًا، وستسعى الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لأنها أصبحت عارية أمام المجتمع، مردفًا أن القانون الدولي يعكس شكل التوازن في القوى بين العلاقات السياسية الدولية، والقوى الباطشة في يد الولايات المتحدة التي تنقل الدعم لإسرائيل.

وتابع: "قرار محكمة العدل الدولية أكثر من رائع، لتعرية المستوطن، وتعرية دولة المحتل، وما حدث في فلسطين وغزة أمام المجتمع الدولي، فعدد الأطفال الذين قتلوا لم يكونوا من حماس، ولم يشاركوا في 7 أكتوبر، حركة حماس أصبحت في أعين شعب غزة حركة مقاومة بسبب طبيعة البلطجة والقتل بدم بارد للفلسطينيين، ومقاومة الفلسطينيين للاحتلال تجاوز مفهوم حماس أو الجهاد أو شهداء الأقصى، الفلسطينيون ينظرون أنهم وجدوا ضالتهم في حركات المقاومة التي تقاوم المحتل.

قرار العدل الدولية يعد فرصة للتفاوض ووقف إطلاق النار

وتوقع سنجر أن يتبنى الأمريكان قرار وقف إطلاق النار، وليس إدانة إسرائيل، وقرار العدل الدولية يعد فرصة للتفاوض ووقف إطلاق النار، وشل قدرة دولة الاحتلال العسكرية، منوهًا بأن الولايات المتحدة هي المعنية بقرار المحكمة، فوقف إطلاق النار وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه يبدأ من واشنطن، عندما سعت أمريكا لتحقيق السلام بين مصر وإسرائيل، ضغطت على الطرفين لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، وهم قادرون على تحقيق سلام مماثل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وختم بأنه بعد قرار العدل الدولية ستكون هناك دبلوماسية نشطة لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وربما نشهد سيناريو تحقيق حل الدولتين.