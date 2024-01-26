الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس جنوب إفريقيا: على إسرائيل الانصياع لقرارات "العدل الدولية"

جريدة الدستور

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، إن "قرارات محكمة العدل الدولية، أثبتت أننا كنّا على حق في تقديم الشكوى ضد إسرائيل"، مؤكدًا أن قرارات المحكمة اليوم انتصارٌ للعدالة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على إسرائيل الانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية، وعلى كل الدول الأطراف احترامه، والعمل باتفاقية المنع والمعاقبة على جرائم الإبادة الجماعية.

ولفت إلى أن إسرائيل تدعي أنها ديمقراطية ويجب أن تنصاع لأوامر محكمة العدل الدوية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا محكمة العدل الدولية إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية رئيس جنوب أفريقيا المساعدات الإنسانية إلى غزة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" تكشف مستجدات تحطم طائرة النقل العسكرية فى بيلجورود الروسية

محمد سليمان: زينهم تجربة مخيفة ولا يشبه أى عمل آخر

أحمد داود يكشف سر "كرش" زينهم ومفاجأة عن سبب رفضه المسلسل

الباز: لو وفرنا 15% من استهلاك الكهرباء لن تلجأ الحكومة لتخفيف الأحمال

الباز يكشف سر الهجوم على محمد صلاح وعلاقته بأبوتريكة

لماذا تحرص مصر على نفى تهريب السلاح إلى غزة؟.. الباز يجيب

الباز يكشف سر اتهامات إسرائيل لمصر بتهريب السلاح (فيديو)

مفاجأة صادمة عن السبب الحقيقى وراء العملية العسكرية فى البحر الأحمر

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

ماذا تعنى قرارات "العدل الدولية" فى دعوى ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية؟

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. نكشف شرط الأهلى للتعاقد مع محمد أبوجبل لخلافة الشناوى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

ندوة لمناقشة أعمال محمد الباز فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة