"القاهرة الإخبارية": إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السفينة "يو إس إس كارني"

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة، بإسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السفينة يو إس إس كارني في خليج عدن؛ وذلك نقلًا عن القيادة الوسطى الأمريكية.

وفي وقت سابق، أسقطت البحرية الأمريكية صاروخين أطلقهما الحوثيون المدعومين من إيران، على سفينة الحاويات M/V Maersk Detroit التي ترفع العلم الأمريكي والتي كانت تعمل في خليج عدن في ذلك الوقت، وفقًا لما ذكره اثنان من مسؤولي الدفاع الأمريكيين.

وقال المسؤولون إن السفينة يو إس إس غرافيلي، التي كانت قريبة في ذلك الوقت، أسقطت صاروخين وسقط أحدهما في الماء،وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إنه لم تقع إصابات أو أضرار بالسفينة.