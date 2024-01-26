القاهرة الإخبارية: العالم يترقب قرار "العدل الدولية" بشأن إسرائيل

أكد أبوبكر بشير مراسل قناة “القاهرة الإخبارية" من لاهاي أن العالم يترقب اليوم قرار محكمة العدل الدولية الخاص بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا نهاية ديسمبر الماضي ضد إسرائيل، وتطالب فيها بإثبات تهمة الإبادة الجماعية على إسرائيل.

وأضاف بشير، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا لها مستويان وشقان الأول هو آجل ويستغرق شهورًا وربما سنوات وهو لتثبيت تهمة الإبادة الجماعية على إسرائيل، والثاني هو العاجل والذي يتوقع صدور قرار خاص به خلال ساعات عند الواحدة بالتوقيت المحلي لهولندا، وهو قرار يطالب إسرائيل بوقف حربها في قطاع غزة لأنها قد تحتوي على شبهة إبادة جماعية.

تفائل في المعسكر الداعم لفلسطين

أوضح أن هناك تفاؤلا لمسناه في المعسكر الداعم لفلسطين، نظرًا لقوة الملف الذي تقدمت به جنوب إفريقيا وأنه يحتوي على الكثير من الأدلة الدامغة لا سيما التسجيلات القوية المتكررة من عدة مصادر ولفترات مختلفة لمسئولين سياسين وعسكرين إسرائيليين، كلهم قالوا تصريحات تصب في خانة التحريض على الإبادة الجماعية وإثبات نية المسئولين الإسرائيليين؛ لتنفيذ إبادة جماعية كضرب القطاع بالقنابل الذرية، وضرورة تغيير شكل المنطقة بعد هذه الحرب وتهجير السكان ومنع الماء والغذاء والدواء عن السكان.

ضعف الحجج الإسرائيلية

وتابع: "يقول المحامون وخبراء القانون إن هناك ضعفًا كبيرًا في الحجج الإسرائيلية، وأن هذا الضعف أساسه هو أن إسرائيل بنت كل دفاعها على فكرة أنها تدافع عن نفسها بعد أحداث السابع من أكتوبر، حيث قال الخبراء القانونيون بأنه لا يوجد تبرير لجريمة الإبادة الجماعية مهما كان مستوى الضربة التي تلقتها أي دولة، والثانية أن هناك مبدأ مهما وهو مبدأ التناسبية في الحروب وهو ما تنص عليه القوانين الدولية، وهذا يعني أنه لا يمكنك أن تضرب بكل هذه الأسحلة القاتلة".