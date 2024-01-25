الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ستيف جيل: الشعب الأمريكى سيركز على سياسات بايدن وترامب الناجحة

بايدن وترامب
بايدن وترامب

قال ستيف جيل المستشار في إدارتي الرئيسين بوش وكلينتون، إنه من المثير للاهتمام أن فريق الرئيس الأمريكي جو بادين يريد الحديث عن ولاية أوهايو فيما لم يذهب إليها عندما شهدت كارثة اقتصادية وبيئية لم يسبق لها مثيل، مؤكدًا أن  الشعب الأمريكي سيركز على سياسات بايدن وترامب الناجحة.

وأضاف جيل، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن فريق بايدن رفض الذهاب إلى الحدود وهي المسألة الأولى للناخبين في كل الولايات إذ يتدفق الملايين من المهاجرين غير الشرعيين، وتتضارب تصريحاته عن أمان الحدود مع وزير الأمن الداخلي، حيث لا يمكنهما الحفاظ على رسالة متسقة ولا يعرف أين وزير الدفاع الذي أمضى أسبوعا في المستشفى.

وتابع: “في الوقت الذي نشهد فيه الصراع والفوضى في الشرق الأوسط وأوكرانيا وروسيا، نرى الصين أكثر جرأة في التحرك ضد تايوان، فنحن أمام رئيس لا يستطيع حتى التحدث أو المشي”.

القاهرة الإخبارية الرئيس الامريكي جو بادين الشعب الامريكي ترامب

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