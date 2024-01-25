الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية| شحنة أسلحة جديدة ضمن اتفاق عسكرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل

أسلحة أمريكية لإسرائيل
أسلحة أمريكية لإسرائيل

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، بأن هناك اتفاقا عسكريا بين الولايات المتحدة وإسرائيل يشمل شحنة أسلحة أمريكية تضم عشرات المقاتلات من نوع “إف 35” و"إف 15" ومروحيات أباتشي؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

 

أسلحة أمريكية لإسرائيل

وفي نهاية ديسمبر الماضي، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية حجم المساعدات الأمريكية لتل أبيب منذ بدء الحرب في قطاع غزة، وتضمنت تلك المساعدات طائرات وسفن شحن أمريكية حملت على متنها أعدادا هائلة من الأسلحة والذخائر في دعم غير مشروط من الرئيس الأمريكي جو بايدن على الرغم من الدعوات الداخلية في حزبه لتقنين المساعدات.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنه منذ بداية الحرب، وصلت 230 طائرة و20 سفينة شحن أمركية، تحمل مساعدات عسكرية إلى إسرائيل وكانت الولايات المتحدة فتحت جسرا جويا لنقل الأسلحة إلى إسرائيل، منذ بدء عملياتها العسكرية على قطاع غزة.

وسلم الجسر الجوي الأمريكي لاسرائيل أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، وتقول وزارة الدفاع الإسرائيلية، إنها قامت بمشتريات إضافية بقيمة 40 مليار شيكل (حوالي 2.8 مليار دولار) من الولايات المتحدة.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية تشارلي داييتز، أشار إلى أن الأولوية القصوى للولايات المتحدة تكمن في ضمان امتلاك إسرائيل الموارد التي تحتاجها في هذا الوقت، فيما قال مسئول آخر في وزارة الدفاع إن إسرائيل وأوكرانيا قد تحصلان على أنواع مختلفة من الذخيرة لتجنب التداخل.

 

القاهرة الإخبارية اتفاق عسكري الولايات المتحدة إسرائيل شحنة أسلحة أمريكية عشرات المقاتلات اباتشي إف 35 إف 15

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