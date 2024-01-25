الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية| جولة مباحثات لمدير المخابرات الأمريكية للتوصل إلى صفقة تبادل

تبادل المحتجزين
تبادل المحتجزين

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، يستعد للقاء مسؤولين إسرائيليين ومصريين وقطريين، للمساعدة في التوصل إلى صفقة تبادل بشأن المحتجزين؛ وذلك نقلًا عن صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

احتجاجات على سياسية نتنياهو بشأن المحتجزين 

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”،  بأن متظاهرين إسرائيليين يغلقون عددًا من الشوراع في مدينة القدس احتجاجا على سياسة حكومة رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التعامل مع ملف المحتجزين في قطاع غزة.

وأغلق نحو 10 آلاف متظاهر شارع أيالون في تل أبيب ويطالبون باستعادة المحتجزين في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية المخابرات المركزية الأمريكية صفقة تبادل المحتجزين

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