"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يشن غارات عنيفة على مخيم النصيرات وسط غزة

أكد بشير جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من رفح الفلسطينية، أن هناك عشرات الشهداء والمصابين جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة المتتالية على مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه تم انتشال ٤ جثامين لشهداء فلسطينيين من المخيم.

وأضاف "جبر"، اليوم الخيمس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية استهدفت مربعًا سكنيا بأكمله داخل هذا المخيم، كما الدبابات الإسرائيلية مازالت تواصل حصارها لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، والتي تعمل كمركز لإيواء آلاف الفلسطينيين النازحين.

وأوضح أن قوات الاحتلال طالبت النازحين بالخروج من المدرسة سالفة الذكر، والتوجه إلى مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، وكذلك الأمر في مجمع ناصر الطبي والذي يعد أكبر مستشفى في المنطقة الجنوبية.

وأكد مراسل “القاهرة الإخبارية"، أن محيط المجمع الطبي مازال يتعرض للقصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.