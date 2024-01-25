الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبابات الاحتلال تطلق النار تجاه النازحين فى خان يونس

دبابات الاحتلال
دبابات الاحتلال

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار تجاه النازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

مغادرة مأوى النازحين 

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، قبل قليل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المحاصرين في مركز صناعة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بمغادرة المأوى الذي قصفته بدباباتها؛ وذلك حسبما أفادت  قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف الحي الغربي لمجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

 

القاهرة الإخبارية الاحتلال النازحين خان يونس

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