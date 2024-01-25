الفصائل الفلسطينية تستهدف فرقة مشاة لجيش الاحتلال فى بيت حانون

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخيمس، عن استهدافها فرقة مشاة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ موجه، شمال غرب بيت حانون شمال شرق قطاع غزة؛ حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في خان يونس

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن استهدافها دبابتي “ميركافا” إسرائيليتين، غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في غرب وجنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.