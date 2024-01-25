الخميس 25 يناير 2024
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أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسى كان واضحًا فى الرد على أكاذيب الاحتلال الإسرائيلى

الدكتور حسن سلامة،
الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا في الرد على أكاذيب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن معبر رفح لم يغلق يومًا واحدًا، وإنما هو مفتوح طوال اليوم منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى الآن، مؤكدًا أن مصر بذلت كل جهودها لإنفاذ المساعدات في مواجهة التعنت والتحدي الإسرائيلي.

 الرد على أن مصر كانت تعوّق دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة

وأضاف سلامة، اليوم الخيمس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن رد الرئيس السيسي أمس، كان ردًا على الأباطيل والأكاذيب التي كانت ترددها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن مصر كانت تعوّق دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وادعاءاتها أمام محكمة العدل الدولية.

الموقف المصري يحافظ على القضية الفلسطينية من التصفية

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن "الموقف المصري واضح بأن مصر بذلت كل الجهود حتى يستمسك أهالى غزة بأرضهم، وحتى نحافظ على القضية الفلسطينية من التصفية، ومن أجل ضمان وحماية وصون الأمن القومي المصري"، مشيرًا إلى أنه لا مجال للمزايدة على دور مصر في مساندة القضية الفلسطينية.

 

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