"الصحة الفلسطينية": الوضع الصحى والإنسانى بمجمع ناصر الطبى كارثى للغاية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن نفاد أدوية التخدير في غرف العمليات بمجمع ناصر الطبي، مؤكدةً أن كمية الوقود المتبقية تكفي لأقل من 5 أيام فقط؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

المستشفى يعمل بـ10% من طاقته البشرية فى ظروف قاسية

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الوضع الصحي والإنساني بمجمع ناصر الطبي كارثي للغاية، مشيرةً إلى أن المستشفى يعمل بـ10% من طاقته البشرية في ظروف قاسية.

وقبل قليل، أكد الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، أن مرافق وزارة الصحة في قطاع غزة لم يتبق منها إلا مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

وأشار إلى أن آليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع ناصر الطبي، وسيارات الإسعاف لا تستطيع نقل الجرحى، موضحًا أن فرقا طبية متخصصة تحاول الوصول إلى المجمع لتقديم الخدمة الطبية للمرضى.