الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الله يستهدف مزارع شبعا المحتلة بالصواريخ ويحقق إصابات مباشرة

جريدة الدستور

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، عن استهدافه موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة، والواقعة على الحدود بين لبنان وهضبة الجولان، بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأمس الأربعاء، أكد حزب الله اللبناني، أنه تم استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيه إصابات مباشرة، كما استهدف عناصره موقعًا عسكريًا إسرائيليًا قبالة الحدود الجنوبية للبنان، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه عدة بلدات لبنانية حدودية، بعضها بقنابل الفوسفور، وفق مصدر رسمي.

وقال الحزب، في بيان إن عناصره "استهدفوا موقع بياض بليدا الإسرائيلي (قبالة بلدة بليدا اللبنانية) بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".

القاهرة الإخبارية حزب الله مزارع شبعا موقع الرادار

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