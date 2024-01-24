الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": البدء فى محادثات بشأن مستقبل الوجود العسكرى الأمريكى فى العراق

الوجود العسكري الأمريكي
الوجود العسكري الأمريكي في العراق

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، بصدد البدء في محادثات بشأن مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق، وذلك نقلًا عن وكالة رويترز.

وأوضحت، مصادر لرويترز، أن العملية قد تستغرق عدة أشهر إلى سنوات وانسحاب القوات الأمريكية من العراق ليس وشيكًا.

 

وأشارت، إلى أن السفير الأمريكي لدى العراق سلم اليوم وزير الخارجية العراقي رسالة متعلقة بعملية إنهاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وإقامة علاقات ثنائية.

القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة العراق الوجود العسكري الأمريكي انسحاب القوات الأمريكية إنهاء التحالف

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