"القاهرة الإخبارية": البدء فى محادثات بشأن مستقبل الوجود العسكرى الأمريكى فى العراق

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، بصدد البدء في محادثات بشأن مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق، وذلك نقلًا عن وكالة رويترز.

وأوضحت، مصادر لرويترز، أن العملية قد تستغرق عدة أشهر إلى سنوات وانسحاب القوات الأمريكية من العراق ليس وشيكًا.

وأشارت، إلى أن السفير الأمريكي لدى العراق سلم اليوم وزير الخارجية العراقي رسالة متعلقة بعملية إنهاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وإقامة علاقات ثنائية.