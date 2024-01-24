"القاهرة الإخبارية": متظاهرون يغلقون طريق "أيالون" بتل أبيب

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، بأن آلاف المتظاهرين المطالبين باستعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة يغلقون طريق "أيالون" بتل أبيب.

وفي سياق آخر، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكانت قد أثارت الاتهامات الإسرائيلية بشأن منع القاهرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، غضبًا مصريًا على مستوى المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية في مصر.